«Он прикрыл меня»: в Челнах родилась дочь бойца, спасшего волонтера на СВО

«Он был таким жизнерадостным, общительным, доброжелательным»

Виталий Шипихин родился 4 мая 2000 года в Набережных Челнах. Окончил школу №21. Проживал в 15-м комплексе поселка ЗЯБ. На передовую попал по частичной мобилизации 25 октября 2022 года.

«За ленточку» его провожала супруга Валерия. За 10 месяцев службы он успел побывать в краткосрочном отпуске, увидеться с родными.

Те, кто был знаком с защитником Отечества, отзываются о нем только положительно.

«Мы занимаемся перевозкой гуманитарной помощи. Когда мы на передовой встретили Виталика, он был таким жизнерадостным человеком, общительным, доброжелательным. Мы с ним первый раз виделись, встретил нас как родных», — рассказал о нем волонтер Айрат Закиров.

На передовую Виталий Шипихин попал по частичной мобилизации 25 октября 2022 года. «За ленточку» его провожала супруга Валерия Фото: t.me/e4k_plus18_chelny

«Цепью шли в атаку»

20 июля 2023 года волонтеры привезли гуманитарную помощь бойцам. Был уже вечер, и они решили переночевать. Их окружили, начали сразу стрелять, кричать: «Руки за голову, легли!»

Как рассказывает волонтер с позывным Бабай, защитник Отечества спас его ценой своей жизни.

«Он погиб при мне, прикрыл меня, можно сказать. Он передо мной встал, пуля попала ему прямо в сердце. А я за ним стоял наполовину. На нас напали 15 человек, окружили. Цепью шли в атаку», — рассказал мужчина.

Ценой своей жизни Виталий Шипихин спас волонтера, доставившего груз бойцам спецоперации Фото предоставлено Валерией Шипихиной

Еще один волонтер Ильдус Ахметгареев, сопровождающий гуманитарный груз, говорит, что Виталий был добрым, отзывчивым, понимающим человеком. «Как раз с моим сыном воевал, умер на его руках», — рассказал он.

Встретившись с лицом смерти, волонтеры не испугались и продолжают оказывать помощь землякам. В ближайшие дни они вновь готовятся отвезти на передовую гуманитарный груз.

Гибели мужа Валерия посвятила такие строки: «Пусть земля будет пухом. Ты всегда будешь в моем сердце. Ты всегда был для меня самым лучшим мужем, парнем, другом, братом. Я никогда-никогда тебя не забуду. Спи спокойно, счастье мое. Ты ушел очень рано. Ты всегда рядом. Я тебя очень сильно люблю».

Указом Президента Виталий Шипихин посмертно награжден орденом Мужества Фото предоставлено Валерией Шипихиной

Орден Мужества хранится в семье военного. В прошлом году в торжественной церемонии Валерия получила из рук мэра города эту награду.

«Продолжение рода сегодня перед вашими глазами»

На выписке новорожденную малышку бойца приветствовали громкими аплодисментами. Девочке дали редкое и красивое имя Виталина. Это производное от мужской формы латинского имени Виталий. Слово vitalis в переводе с латыни означает «жизненный», «полный жизни».

Мама поделилась, что выбирала имя таким образом, чтобы оно сочеталось с отчеством. «Оно редкое, красивое и почти одинаковое как с мужем. Виталина Витальевна. Созвучно с именем мужа», — говорит она.

Справа от Валерии волонтер Бабай, которого спас ее муж Фото: nabchelny.ru

Слова поздравлений прозвучали и от мэра Автограда Наиля Магдеева.

«К сожалению, Виталий погиб, защищая интересы нашей страны. Посмертно награжден орденом Мужества. Мы все об этом помним. Мы об этом будем помнить всегда. Безусловно, продолжение рода сегодня перед вашими глазами», — сказал градоначальник.

Помогать воспитывать Виталину будут самые близкие. А родственников у девочки много — это и прадедушки, дедушки, бабушки, тети, дяди.

На выписке новорожденную малышку бойца приветствовали громкими аплодисментами Фото: nabchelny.ru

Вячеслав Иванов, дедушка Виталины, признается, что эмоции у него зашкаливают.

«Эмоции непередаваемые. За 28 лет в третий раз становиться двоюродным дедушкой просто непередаваемые ощущения. Очень много маленьких детишек у нас. Мы очень счастливы, очень рады. Своих воспитываем, воспитаем и их», — говорит мужчина.

Мэр Челнов Наиль Магдеев вручил маме конверт со 100 тыс. рублей. От республики — комплект для новорожденного. Всего в семьях военнослужащих города родились 43 ребенка: 23 девочки и 20 мальчиков.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.