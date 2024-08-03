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Вечером в Татарстане вновь могут пройти грозы
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Вечером и ночью 3 августа, а также днем в воскресенье в Татарстане вновь ожидаются грозы. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.
Ночью на республику может опуститься туман, а днем прогнозируются усиления ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что дожди и грозы не прекратятся в Татарстане на выходных. Не прогнозируется существенных изменений и в начале следующей недели.
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