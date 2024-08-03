Вечером в Татарстане вновь могут пройти грозы

Вечером и ночью 3 августа, а также днем в воскресенье в Татарстане вновь ожидаются грозы. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

Ночью на республику может опуститься туман, а днем прогнозируются усиления ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что дожди и грозы не прекратятся в Татарстане на выходных. Не прогнозируется существенных изменений и в начале следующей недели.