Дожди и грозы не прекратятся в Татарстане на выходных

В ближайшие дни в Татарстане не ожидается значительных изменений в погоде. Так, на выходных в республике вновь возможны дожди различной интенсивности, грозы и сильный ветер, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Ночами температуры будут держаться в пределах 10-17 градусов, днем 3 августа прогнозируется от 19 до 24, а в воскресенье — 21-26 градусов.

Предварительно, в понедельник, 5 августа, в регионе местами прогнозируются небольшие дожди. 6-го числа на Татарстан вновь обрушатся грозы. Ночные температуры составят от 11 до 16 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до 21-26 градусов.