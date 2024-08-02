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Дожди и грозы не прекратятся в Татарстане на выходных
В ближайшие дни в Татарстане не ожидается значительных изменений в погоде. Так, на выходных в республике вновь возможны дожди различной интенсивности, грозы и сильный ветер, рассказали в Гидрометцентре РТ.
Ночами температуры будут держаться в пределах 10-17 градусов, днем 3 августа прогнозируется от 19 до 24, а в воскресенье — 21-26 градусов.
Предварительно, в понедельник, 5 августа, в регионе местами прогнозируются небольшие дожди. 6-го числа на Татарстан вновь обрушатся грозы. Ночные температуры составят от 11 до 16 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до 21-26 градусов.
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