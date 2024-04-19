news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вечером в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
Скопировать ссылку
Сегодня вечером и ночью в Татарстане ожидается ухудшение погоды, сообщает Гидрометцентр РТ.
В республику придет гроза. Во время нее также прогнозируются усиления ветра до 15-17 м/с, по Казани — до 15 м/с.
По прогнозу синоптиков, непогода ожидается и 20 апреля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой. Столбики термометров могут подняться до +27 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2