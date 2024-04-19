Вечером в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Сегодня вечером и ночью в Татарстане ожидается ухудшение погоды, сообщает Гидрометцентр РТ.

В республику придет гроза. Во время нее также прогнозируются усиления ветра до 15-17 м/с, по Казани — до 15 м/с.

По прогнозу синоптиков, непогода ожидается и 20 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой. Столбики термометров могут подняться до +27 градусов.