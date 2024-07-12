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Общество 12 июля 2024 12:33

Вечером в Татарстан придут грозы с сильным ветром

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Вечером 12 июля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Непогода прогнозируется также ночью и днем в субботу, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, на территории республики возможны усиления ветра до 15-18 м/с, в Казани его порывы составят до 15 м/с.

Кроме того, в восточных районах ожидается гроза.

Как ранее сообщал «Татар-информ», атмосферные фронты принесли в регион похолодание. Ожидается, что оно продлится до конца недели.

#прогноз погоды #гроза #сильный ветер
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