Вечером в Казани более чем на сутки перекроют три улицы

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Сегодня вечером в столице Татарстана более чем на сутки ограничат движение транспорта по трем улицам из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение окажется перекрыто с 18 часов 24 декабря до 19 часов 25 декабря. Речь идет об улице Абдуллы Бичурина на участке от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольская, улице Мусина от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольская и улице Сибгата Хакима от улицы Абсалямова до проспекта Фатыха Амирхана.

Кроме того, ранее стало известно, что сегодня из-за открытия главной городской елки возле Центра семьи «Казан» перекроют другую часть улицы Сибгата Хакима — от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

Уже действующее ограничение движения по улице Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади 1-го Мая продлится до полуночи 14 февраля.

Помимо этого, начиная со второй половины декабря и до полуночи 14 января ограничения могут ввести на следующих участках:

— в обе стороны по улице Сибгата Хакима (от пересечения с улицей Декабристов до перекрестка с улицей Абсалямова),

— в обе стороны по улице Бондаренко (от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима),

— улица Зайни Султана (от улицы Шибагутдина Марджани до улицы Каюма Насыри),

— улица Шигабутдина Марджани (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима).