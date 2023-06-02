Вечером 2 июня в Казани ограничат движение транспорта возле Чаши

Сегодня, 2 июня, в Казани ограничат движение транспорта и парковку транспортных средств возле Центра семьи «Казан». Ограничение коснется участка улицы С. Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

Ограничения будут действовать с 16.00 до 23.30, они связаны с проведением Дня химика, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня в Казани возле Чаши пройдет празднование Дня химика с участием кавер-группы Barbara Band, артистов Элвина Грея и Сергея Лазарева, DJ BubbleGum. Программа начнется в 18.00 и завершится праздничным салютом. Его запуск запланирован на 21.55, он продлится пять минут.