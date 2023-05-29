Лазарев, химическое шоу и салют: казанцев приглашают с размахом отметить День химика

Казанцев и гостей города приглашают отметить День химика. Праздник пройдет 2 июня у центра семьи «Казан» с участием артистов Барбара-бенд, Элвина Грея, Сергея Лазарева и DJ BubbleGum. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.

Мэр Ильсур Метшин поблагодарил Сибур за новую веху в культурной жизни Казани — традицию праздновать День химика.

«День химика отмечается с особым размахом. Мы город химии и нефтехимии, наши предприятия — Казаньоргсинтез, Нэфис Косметикс, Тасма-Химград, десятки тысяч людей и семей связали свою жизнь с химией. Эти предприятия внесли огромный вклад в экономику города, социальную и культурную жизнь», — подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что в 2023 году исполнится 60 лет со старта работы одного из флагманов промышленности города — «Казаньоргсинтеза», который входит в Группу СИБУР.

«Предприятие сыграло ключевую роль в экономике, а также ведет активную спонсорскую деятельность в поддержке спорта высших достижений и профессиональных наших команд. Это и „Рубин“, и водное поло Синтез, в том числе детское спортивное движение и большой любительский спорт», — заявил Метшин.

Праздник стартует в 6 часов, гости смогут увидеть химическое и интро-акробатическое шоу. На площадке будут работать фуд-корт, организуют мастер-классы по аквагриму и изготовлению браслетов, фотозону и фотобудку.

Вечер завершит праздничный салют.