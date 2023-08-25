news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 25 августа 2023 11:22

ВЭБ.РФ: В ближайшие годы рубль укрепится на уровне 85–90 за доллар

Скопировать ссылку
ВЭБ.РФ: В ближайшие годы рубль укрепится на уровне 85–90 за доллар
Фото: © «Татар-информ»

В ближайшие годы курс может укрепиться на уровне 85–90 рублей за доллар. Такими прогнозами во время форума «Зерно Сибири» поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70-80 [рублей]», — цитирует его ТАСС.

Однако, добавил Клепач, из-за серьезного оттока капитала курс рубля будет ниже.

По данным Центробанка, на 25 августа официальный курс рубля составляет 94,4 за доллар.

Во вторник Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Правительству и Центробанку активнее поддерживать курс российской валюты.

#курс рубля #национальные проекты #нацпроекты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное