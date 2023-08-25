ВЭБ.РФ: В ближайшие годы рубль укрепится на уровне 85–90 за доллар

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В ближайшие годы курс может укрепиться на уровне 85–90 рублей за доллар. Такими прогнозами во время форума «Зерно Сибири» поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Если бы вся заработанная валюта была здесь, курс доллара был бы 70-80 [рублей]», — цитирует его ТАСС.

Однако, добавил Клепач, из-за серьезного оттока капитала курс рубля будет ниже.

По данным Центробанка, на 25 августа официальный курс рубля составляет 94,4 за доллар.

Во вторник Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Правительству и Центробанку активнее поддерживать курс российской валюты.