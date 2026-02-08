«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

Супружеская пара Сергей и Татьяна Салеевы собрали в Пестречинском районе Татарстана ансамбль казачьей песни, его участникам от 11 до 75 лет. О том, как от исполнения шансона на столичной сцене пришла к созданию ансамбля казачьей песни, Татьяна Салеева рассказала «Татар-информу».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники не ленятся приезжать на репетиции из разных сел и деревень и даже из Казани

В селе Званка Пестречинского района Татарстана трудится самый лучший ансамбль республики по версии журнала «Татарстан». Коллектив «Околица» исполняет казачьи песни. За них проголосовали более 10 тысяч читателей, а это 43% от общего числа голосов. И это не удивительно – их исполнение народных песен берет за душу и никого не оставляет равнодушным.

Мы приехали в гости к руководителям ансамбля. Люди они разносторонние – поют, покоряют моря и погружаются в воды Антарктики. Самое главное – стараются быть полезными своей стране.

Существует ансамбль всего пятый год, но он уже покорил сердца жителей не только Пестречинского района, где живут артисты коллектива, но и многих других районов Татарстана. Участников из года в год становится все больше, поэтому когда спрашивают, сколько их, всегда наступает минутная тишина.

«Сейчас нас 19», – после некоторых подсчетов в уме отвечает художественный руководитель ансамбля Татьяна Салеева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Возраст участников – от 11 до 75 лет. Самая младшая – Евгения Ожегова, она наша маленькая Зыкина. Голос у нее очень сильный. Самая старшая среди нас – Галина Алексеевна. Она живет в Богородском, ее всегда по пути в Званку забирает кто-то из артистов, а если никто не смог – очень сильно и долго обижается», – рассказывает она.

Идея собрать коллектив пришла в голову Татьяне – раньше они репетировали в ДК сельского поселения Богородское, позже пришлось переехать в Званку. После переезда коллектив не распался, а напротив, разросся – участники не ленятся приезжать на репетиции из разных сел и деревень и даже из Казани, преодолевая расстояние в несколько десятков километров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Шансон – это красивая песня. Не тюремная романтика, как многие думают»

Татьяна Салеева – настоящая находка для района. За ее плечами опыт выступлений на большой сцене, ее песни звучали на радио. Начинала она, как ни странно, с шансона. Она водила знакомство с именитыми шансонье, со многими выступала на одной сцене – с Ольгой Владимировой, родной сестрой Михаила Круга, Сергеем Галаниным, Радой Рай, Сергеем Куприком и другими.

«Я окончила музыкальное училище им. Салиха Сайдашева. Свою сольную карьеру начала с шансона. Нужно понимать, что шансон – это красивая песня, не тюремная романтика, как многие думают», – объясняет руководитель коллектива.

В 2013 году среди 60 исполнителей со всей страны она заняла призовое место в фестивале памяти Михаила Круга «Надежда шансона России». К слову, она была единственной участницей из Татарстана. Позже заняла первое место в конкурсе радио «Шансон».

Через некоторое время Татьяна увлекалась народным творчеством – стала участницей казачьего ансамбля «Вольные распевы».

«Несколько лет я пела в этом коллективе. В 2020 году возглавила отдел культуры исполкома Чистопольского района, и, наконец, то, с чего начался наш ансамбль, – меня пригласили работать заведующей Дома культуры села Богородское. Я сразу же поняла, что это для меня прекрасная возможность воплотить в жизнь давнюю мечту – собрать ансамбль. В свой второй рабочий день я повесила объявление о наборе артистов. Пришли шесть женщин, все без музыкального образования. Потихоньку мы начали репетировать. Главное, что им это очень нравилось. Стали подтягиваться другие люди, присоединился к нам даже супруг одной из наших солисток. Потом меня перевели работать в Званку, и коллектив тоже пошел за мной. Теперь наши репетиции проходят здесь», – рассказывает она.

Фото предоставлено Татьяной Салеевой

«Казачья песня заняла особое место в моем сердце»

Почему именно казачьи песни? Вопрос загадочный. Казачьих корней в своей родословной Татьяна не нашла, но уверена – они точно есть.

«Мой репертуар большой – это и классическая музыка, и народная. А казачья песня твердо встала в моем репертуаре и заняла особое место в сердце. Меня часто называют казачкой. Я не знаю почему. В любом случае я чувствую в себе казачью кровь, меня тянет ко всему, что с этим связано, это все внутри меня. Если бы мои бабушка и дедушка были живы, они бы мне рассказали. Оба моих дедушки воевали с фашистами и в японской войне, поэтому меня воспитывали в патриотическом духе. А казачья песня – она патриотическая, поэтому именно она и была выбрана для ансамбля», – говорит руководитель коллектива.

Фото предоставлено Татьяной Салеевой

Коллектив выступал на всех сельских праздниках, их стали замечать и узнавать и за пределами села. Так они стали выступать в других районах Татарстана.

«Мы стали участвовать в фестивалях, конкурсах – и пошло-поехало. Мы стали ездить в федеральные госпитали, выступать перед участниками СВО, поддерживать их боевой дух. Стараемся принимать участие во всевозможных благотворительных мероприятиях», – вспоминает она.

Помимо ансамбля на Татьяне Салеевой немало работы – она занимается вокалом с детьми и взрослыми.

«Приходят очень талантливые люди всех возрастов. Народные песни сейчас в тренде у молодежи – это приятно удивляет. Недавно пришла девочка-подросток с огромными ногтями, пирсингом. Мы одели ее в народный костюм и ахнули – настоящая русская красота! Она потом и не стала больше этот пирсинг носить», – улыбается Татьяна.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я понял, что сработал генетический код, – вот почему мне так нравились казачьи песни»

Супруг Татьяны, Сергей Салеев, тоже участник коллектива. Говорит, сначала просто помогал, а потом затянул казачий задор. Не удержался и сам вышел на сцену – зрителей он удивляет не только вокалом, но и фланкировкой.

«Мне было все интересно, с удовольствием изучал казачье творчество. Мастер-классы нам устраивал коллектив “Русская горка”. Они показали мне, что такое мужское цепное пение», – вспоминает он.

Удивительно, что именно тогда, разбирая старые семейные фотографии, Сергей нашел снимок своего прадеда-казака.

«Он в сапогах, с шашкой, и подпись: “Пошел воевать японца. 1905 год”. Тогда я понял, что сработал генетический код, – вот почему мне так нравились казачьи песни, фланкировка. Я очень хорошо вписался во всю эту историю», – отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сергей 25 лет занимался восточными единоборствами, последние 15 лет состоит в Русском географическом обществе – он руководитель молодежной комиссии в Татарстане, одновременно с этим – руководитель подводного исследовательского отряда.

Его сын с семи лет ездит с ним в экспедиции. Сейчас ему 27, он командир молодежного подводного исследовательского отряда Русского географического общества.

Фото предоставлено Сергеем Салеевым

Сергей профессиональный водолаз, имеет титул чемпиона Европы и мира. Но говорит, что просто нырять – неинтересно, поэтому нашел полезное применение этому умению.

«Мы вместе были в разных экспедициях. Всего их у меня было более 18 – это и Антарктида, и 13 морей России, у нас были экологические экспедиции. Мы занимались проектом “Святыни Татарстана” – находили затопленные храмы, которые оказались под водой из-за разлива Куйбышевского водохранилища, и ставили на берегу памятные знаки», – объяснил он.

«Казак – это в первую очередь состояние души»

Но это еще не всё. В Императорском православном палестинском обществе Сергей возглавляет одно из отделений в Чистополе. Конечно же, имея казачьи корни, он стал членом общества «Казачество России».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы хотим заинтересовать молодежь, привить им патриотизм, поэтому мы в нашем ДК села Званка организовали выставку, посвященную Великой Отечественной войне и СВО. Мы представили различные артефакты с полей сражений. В дальнейших планах создать музей боевой славы казачества. Наша цель – привлечь молодежь, и у нас это получается. Фланкировка, подтянутые ребята в форме – все это цепляет. Многие хотят быть такими же, как мы, казаки», – отметил он.

В Татарстане казаки занимаются не только патриотическим воспитанием молодежи, они активно помогают фронту – многие казаки сами ушли воевать, те, кто остался, собирают гуманитарку.

«Когда мы ездим с ансамблем по госпиталям, мы помогаем поднять дух бойцам. Казачья песня воодушевляет, в ней очень много задора», – считает он.

Фото предоставлено Татьяной Салеевой

Стать казаком может каждый, кто любит свою страну и болеет за нее всей душой, говорит Сергей Салеев.

«Казак – это состояние души в первую очередь. Это душа, которая хочет служить. Раньше они служили за веру, царя и Отечество. Они были готовы умирать ради этого. На данный момент казаком может стать любой человек, который чувствует себя патриотом и хочет послужить Родине. У нас есть большой испытательный срок, за который человек должен показать атаману и старейшинам, что он достоин называться казаком», – отметил он.

Через свои песни ансамбль «Околица» старается напомнить людям об их корнях, показать народную идентичность и тем самым сохранить традиции родной земли. Пожалуй, сейчас это как никогда кстати.