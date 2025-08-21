«Вдохновила история с Ираном»: политолог объяснил, почему Израиль напал на Газу

Израиль решил начать наступление на Газу, вдохновившись тем, что ранее США помогли атаковать Иран и никто из ближайших соседей не встал на иранскую сторону. Более того, разрешить эту историю военным путем Израиль решил совместно с американцами, сообщил корреспонденту «Татар-информа» политолог Юрий Светов.

Ранее сообщалось, что Израильская армия начала наступление на город Газа. По словам представителя ВС страны Эффи Дефрина, под контролем израильских подразделений находятся окраины города.

«Они с американцами пришли к выводу, что необходимо военным путем решить этот вопрос. Тем более что осталось 1,5 месяца до второй годовщины со вторжения ХАМАСа, заложники не возвращены, конфликт продолжается, и, видимо, взвесив все обстоятельства, израильтяне решили, что полный разгром ХАМАСа, невзирая на жертвы, – это меньшие издержки, чем продолжать этот торг. В Израиле сейчас проходят массовые протесты, требующие, чтобы заложники были возвращены, а конфликт был как-то урегулирован, они пошли на это. Конечно, вдохновила их история с Ираном – американцы помогли с атакой на Иран – и, во-вторых, тот факт, что практически никто за Иран не вступился из ближайших соседей. Более того, когда была атака, и Азербайджан помогал в этих делах, и Иордания участвовала в перехвате», – сказал собеседник агентства.

Также, по мнению политолога, у Израиля появилась уверенность, что арабские страны не предпримут серьезных усилий в поддержу ХАМАСа, поэтому они смогут его добить.

«У них появилась уверенность, что они могут добить ХАМАС и арабские страны серьезных усилий в поддержку его не предпримут, ну и Иран не полезет, поскольку у Ирана сейчас существует собственная проблема. Они сочли, что момент подходящий», – резюмировал Светов.