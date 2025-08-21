news_header_top
Политика 21 августа 2025 00:25

Армия Израиля начала наступление на Газу

Израильская армия начала наступление на город Газа. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Эффи Дефрина.

«ЦАХАЛ начала первые шаги по вторжению в город Газа», — отмечает издание.

Дефрин добавил, что под контролем израильских подразделений находятся окраины города.

Ранее в СМИ появилась информация о готовящемся наступлении на Газу.

Сектор Газа – территория, расположенная на берегу Средиземного моря и населенная палестинскими арабами. Де-факто входит в состав частично признанного государства Палестина.

#сектор газа #Палестина #Израиль
