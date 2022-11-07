Вдоль новой дороги у IT-деревни в Усадах установят экраны от шума и восстановят лес

Вдоль новой дороги, которая возводится через лесной массив рядом с IT-деревней в селе Усады Лаишевского района РТ, запланирована установка шумозащитных экранов и работы по лесовосстановлению. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Напомним, жители IT-деревни в Усадах выступили против вырубки леса для строительства дороги к зоне будущего «Лаишевского узла». Лесополоса долгое время была естественным барьером от шума и пыли, которые вызываются работой стоящего рядом асфальтного завода.

Из-за жалоб жителей IT-деревни власти провели несколько встреч, в которых принимали участие глава района Ильдус Зарипов, представители бизнеса, сотрудники Министерства лесного хозяйства РТ и инициативная группа жителей деревни.

«По итогам встреч были подготовлены протоколы, вынесен ряд предложений и поручений. На сегодняшний день рассматривается возможность установки шумозащитных экранов и лесовосстановление вдоль автомобильной дороги для снижения негативного влияния асфальтобетонного завода на жителей IT-деревни», — пояснили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Работы по изъятию зеленых насаждений ведутся на основании проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Автодороги к жилому комплексу села Усады» № 3099 от 15 октября 2021 года, добавили в пресс-службе.