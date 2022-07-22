Совещание по постройке дороги через лес в Усадах перенесли на следующую неделю

Совещание по постройке дороги на территории лесного массива рядом с IT-деревней в Усадах перенесли на следующую неделю из-за отсутствия представителя компании — проектировщика дороги. Об этом сообщил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.

«Я пока не буду комментировать ситуацию, потому что здесь должен быть проектировщик, который сделал план дороги. Очень бы хотелось, чтобы он ответил на все имеющиеся у жителей поселка вопросы», — заметил руководитель муниципалитета.

Жители IT-деревни в Усадах страдают от вырубки леса для строительства дороги к зоне будущего «Лаишевского узла». Лесополоса долгое время была естественным барьером от шума и пыли, которые вызываются работой стоящего рядом асфальтного завода. «Завод работает с 5 часов утра и до 11 вечера, из-за чего даже банально выспаться не получается», — жалуются местные жители.

Несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, вырубка леса продолжалась. «Эта посадка была одной из немногих в данной локации. Кроме того, дорога, по которой сейчас ездит различная техника, расположена слишком близко к крайнему дому, из-за чего в квартире стоит постоянный шум», — пояснила местная активистка Галина Мусина.

Жители деревни решительно настроены защитить родной для них лес и даже проработали несколько вариантов смещения будущей дороги, однако для их реализации необходимо решить все вопросы с проектировщиком.

«Если они обещают разъяснить ситуацию в начале следующей недели, то мы подождем, но их ответы нам очень нужны», — подытожил глава района.