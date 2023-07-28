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Общество 28 июля 2023 21:24

ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют почти 77% россиян

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ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют почти 77% россиян
Фото: kremlin.ru

76,8% россиян доверяют Президенту РФ Владимиру Путину, 73,2% — одобряют его работу, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Помимо этого, высоко доверие граждан к Премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом заявили 59,9% респондентов. Деятельность Правительства одобрили 48,5% участников опроса, а его председателя — 51,4%.

Предыдущий опрос ВЦИОМ, напомним, был посвящен отношению россиян к биометрии.

#Владимир Путин #вциом
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