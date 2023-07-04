ВЦИОМ: треть жителей России негативно отнеслась к сдаче биометрии

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Негативное отношение к идее сдачи биометрии высказали 32% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Результаты опроса показывают, что среди россиян преобладает нейтрально-отрицательное отношение к сдаче биометрических данных: 34% относятся к ней безразлично (среди молодежи 18-24 лет — 46%), 32% — негативно», – сообщает пресс-служба организации.

Положительно к сдаче биометрии отнеслись 27% респондентов. Данная категория граждан отметила, что процедура повысит безопасность личных данных, а также сделает более удобным использование различных сервисов.

Кроме того, 39% россиян сообщили об отсутствии представления о биометрии. Специалисты ВЦИОМ считают, что этому способствует слабая информативность граждан о процедуре и возможностях, которые она дает, а также существующие на этот счет предубеждения.