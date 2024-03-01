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ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину приближается к 80%
О доверии Президенту РФ Владимиру Путину заявили 79,6% опрошенных граждан России. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, основыванные на показателях опроса, проведенного с 19 по 25 февраля.
При этом за последние три недели этот показатель вырос на 0,5%. Для сравнения: ранее о доверии главе государства заявляли 79,1%. Прошлый опрос проводили с 29 января по 4 февраля.
Участниками опроса стали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Причем из них 77,3% заявили, что одобряют деятельность Президента.
Работу правительства России одобряют 56% опрошенных (плюс 1,8 п.п.), а работу главы правительства РФ Михаила Мишустина - 53,9% россиян (плюс 1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,3 п.п.).
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