ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину приближается к 80%

О доверии Президенту РФ Владимиру Путину заявили 79,6% опрошенных граждан России. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, основыванные на показателях опроса, проведенного с 19 по 25 февраля.

При этом за последние три недели этот показатель вырос на 0,5%. Для сравнения: ранее о доверии главе государства заявляли 79,1%. Прошлый опрос проводили с 29 января по 4 февраля.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Причем из них 77,3% заявили, что одобряют деятельность Президента.

Работу правительства России одобряют 56% опрошенных (плюс 1,8 п.п.), а работу главы правительства РФ Михаила Мишустина - 53,9% россиян (плюс 1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,3 п.п.).