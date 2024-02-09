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Путину доверяют более 79% россиян, доказывает рейтинг ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. При этом за последнюю неделю (с 29 января по 4 февраля 2024 года) этот показатель вырос на 0,9%.
Одобряют же деятельность Путина, согласно показателям от 4 февраля, 77,1% (+0,9% за 7 дней).
Для сравнения: уровень доверия граждан России к главе правительства РФ Михаилу Мишустину — 63%, а руководителю партии КПРФ Геннадию Зюганову — 31,5%. Лидеру партии ЛДПР Леониду Слуцкому, в свою очередь, доверяют 18,6% россиян.
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