Путину доверяют более 79% россиян, доказывает рейтинг ВЦИОМ

Фото: «Татар-информ»

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. При этом за последнюю неделю (с 29 января по 4 февраля 2024 года) этот показатель вырос на 0,9%.

Одобряют же деятельность Путина, согласно показателям от 4 февраля, 77,1% (+0,9% за 7 дней).

Для сравнения: уровень доверия граждан России к главе правительства РФ Михаилу Мишустину — 63%, а руководителю партии КПРФ Геннадию Зюганову — 31,5%. Лидеру партии ЛДПР Леониду Слуцкому, в свою очередь, доверяют 18,6% россиян.