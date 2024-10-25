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Политика 25 октября 2024 13:23

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,5% россиян

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Подавляющее большинство (78,5%) граждан РФ доверяют Президенту страны Владимиру Путину, 75,8% одобряют его деятельность на посту главы государства. Оба показателю за неделю выросли на 1,4% каждый. Это следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 61,5% (+0,6%) россиян, а его работу одобряют 53,5% (+0,7%) респондентов.

В целом работу Правительства РФ одобряют 50,9% (+1,4%) опрошенных.

Опрос проводился с 14 по 20 октября, участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.

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