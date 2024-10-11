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Политика 11 октября 2024 11:49

ВЦИОМ: Путину доверяют 78% граждан России

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Работу Владимира Путина на посту Президента РФ одобряют более трёх четвертей россиян. О своем доверии главе государства заявили 78% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ.

Деятельность Премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобряют 51,7% граждан, доверяют главе кабмина 60,3% респондентов.

Опрос проводился с 30 сентября по 6 октября, участие в нем приняли 1600 человек.

Ранее сообщалось, что российский лидер пригласил участников форума в Туркменистане в Казань на саммит БРИКС

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