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ВЦИОМ: Каждый второй россиянин не знает, для чего нужен цифровой рубль
Значительная доля граждан России пока не знают, для какой цели внедряется цифровой рубль. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
«На вопрос о том, для чего он нужен, затруднился с ответом каждый второй (51%)», – следует из исследования.
Поясняется, что показатель выше среди граждан с неполным средним образованием (75%), а также активных телезрителей (71%). Перечислить назначение цифрового рубля смогли лишь 37% представителей старшего поколения, среди молодых людей от 18 до 24 лет – 50%.
Напомним, сегодня первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что пилотный проект по совершению реальных операций с цифровым рублем начнется 15 августа. Всего желание стать участниками тестирования изъявили 13 банков, однако уже в следующем году к пилоту готовы присоединиться еще 16 банков.
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