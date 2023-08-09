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Пилот по совершению реальных операций с цифровым рублем начнется 15 августа
Физические и юридические лица смогут совершать реальные операции с цифровым рублем начиная с 15 августа. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.
«Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней», — рассказала Скоробогатова.
По ее словам, первой очередью будут тестироваться такие активные операции, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рубля между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.
Всего желание принять участие в пилоте изъявили 13 банков — они прошли подготовку. Их клиенты смогут через какое-то время подать заявку на участие в тестировании на реальных операциях.
Скоробогатова добавила, что в следующем году к проекту готовы присоединиться еще 16 банков.
В начале июля сообщалось, что Госдума приняла сразу в двух чтениях закон о внедрении цифрового рубля.
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