Пилот по совершению реальных операций с цифровым рублем начнется 15 августа

Физические и юридические лица смогут совершать реальные операции с цифровым рублем начиная с 15 августа. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

«Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней», — рассказала Скоробогатова.

По ее словам, первой очередью будут тестироваться такие активные операции, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рубля между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Всего желание принять участие в пилоте изъявили 13 банков — они прошли подготовку. Их клиенты смогут через какое-то время подать заявку на участие в тестировании на реальных операциях.

Скоробогатова добавила, что в следующем году к проекту готовы присоединиться еще 16 банков.

В начале июля сообщалось, что Госдума приняла сразу в двух чтениях закон о внедрении цифрового рубля.