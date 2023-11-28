ВЦИОМ: Более половины россиян не одобряют идею создания Министерства счастья

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Более половины жителей России — 56% — не видят необходимости в создании Министерства счастья. Идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко одобряют только 23% опрошенных, следует из опроса ВЦИОМ.

29% тех, кто одобряет образование нового министерства, заявляют, что люди несчастны, 8% считают, что счастья и позитивных эмоций недостаточно. В то же время противники инициативы уверены, что невозможно отрегулировать счастье или заставить всех испытывать такие эмоции. Кроме того, части из них претила сама идея создания нового министерства, а также увеличения числа чиновников, вторая обратила внимание на наличие других проблем, требующих решения.

Как отмечает директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников, не существует определенных параметров, по которым можно определить, насколько те или иные законы «осчастливят» людей. «Тем более что многие законопроекты „сухие“ по названию и наполнению, с „счастьем“ в той или иной версии интерпретации этого слова напрямую не ассоциируются», — указал он.

Чтобы люди действительно были счастливы, полагают респонденты, нужно принять несколько мер: повысить зарплаты и пенсии (28%), создать комфортные условия для жизни граждан (34%), а также решить экономические проблемы в стране (18%).

Участниками опроса стали 1,6 тыс. жителей страны в возрасте от 18 лет.

В начале ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала срочно принять закон о всеобщем счастье, а со временем и создать Министерство счастья. Спустя несколько дней она заявила, что это было шуткой.