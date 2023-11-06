Матвиенко призвала создать в России Министерство счастья

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: kremlin.ru

В России следует срочно принять закон о всеобщем счастье, а со временем и создать Министерство счастья. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья», — заметила политик, выступая на марафоне «Знание. Первые» с лекцией о событиях в современной РФ, изменивших ход времени.

Таким образом Матвиенко ответила на вопрос, какой, на ее взгляд, закон необходимо принять прямо сейчас. По ее словам, через гипотетическое новое ведомство «будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление Правительства людей более счастливыми».

При этом спикер Совета Федерации признала, что немногие разделяют эту идею, и призвала становиться ее единомышленниками. «Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром», — сказала она, обращаясь к задавшей вопрос участнице встречи.

Министерство счастья уже долгое время существует в королевстве Бутан, расположенном в Гималаях между Индией и Китаем. В 2016 году аналогичное ведомство было создано в Объединенных Арабских Эмиратах. В еще нескольких странах подобные министерства существуют на региональном уровне.