ВЦИОМ: Более 80% россиян готовы поддержать Путина на выборах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На предстоящих Президентских выборах в России Владимира Путина готовы поддержать 82% граждан. При этом ожидаемая явка на голосование составляет 71%. Такие данные приводят в электоральном расчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%», - сказано в сообщении.

Отмечается, что кандидат от КПРФ Николай Харитонов и Владислав Даванков от партии «Новые люди» могут набрать приблизительно по 6% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 5%.

Добавим, что расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства*. Каждому варианту ответа присваивается весовой коэффициент, который определяется вероятностью декларируемого поведения. Настройка коэффициентов модели проводится с помощью экспертных опросов. Актуальный электоральный расчет произведен на основе опросных данных - всероссийского телефонного опроса, проведенного 6 марта 2024 года.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В дни выборов в Казани можно будет проголосовать на 466 избирательных участках, 31 из них расположены в местах временного пребывания. Всего на данный момент в столице Татарстана насчитывается 927,6 тыс. избирателей, 24,3 тыс. из них будут голосовать впервые.