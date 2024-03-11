В день выборов Президента РФ казанцы смогут проголосовать на 466 избирательных участках

В Казани для выборов Президента РФ подготовили 466 избирательных участков, в том числе 31 – в местах временного пребывания. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

«На муниципалитет традиционно возложена большая ответственность обеспечить равные и безопасные условия для свободного волеизъявления наших жителей», – отметил спикер.

Все участки готовы к работе и оборудованы всем необходимым для организации процесса голосования, на 19 участках установлены КОИБ. Практически на каждом из них есть камеры видеонаблюдения, а на тех, где отсутствует такая техническая возможность, будут работать мобильные видеорегистраторы и другая видеотехника с функцией регистрации.

«В охране общественного порядка будут задействованы сотрудники правоохранительных органов, установлены металлодетекторы. На случай чрезвычайной ситуации предусмотрены автобусы, которые будут использованы как резервные пункты для голосования», – добавил Алеев.

Всего на данный момент в Казани насчитывается 927,6 тыс. избирателей, 24,3 тыс. из них будут голосовать впервые.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).