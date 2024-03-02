ВЦИОМ: 85% россиян уверены, что у Путина есть четкий план развития РФ на ближайшие годы

Фото: пресс-служба Кремля

85% россиян, смотревших послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, уверены в том, что у главы государства есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 1 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан страны.

«Большинство считает (86%), что Президент сможет реализовать этот план по развитию страны полностью или частично, каждый второй заявил об этом с полной уверенностью (51% — сможет реализовать полностью). Только 8% придерживаются противоположного мнения», — сказано в материалах, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

80% респондентов рассказали, что им было известно о послании в той или иной степени: 40% хорошо осведомлены, еще 40% что-то слышали, но без подробностей. Впервые узнали о послании в ходе опроса 20%.

86% опрошенных из числа тех, кто смотрел выступление Президента, заявили, что послание произвело на них положительное впечатление. Каждый второй (51%) сказал, что ему понравились все озвученные идеи и предложения лидера страны. Наибольшее одобрение вызвали такие темы, как поддержка молодых семей (21%) и инфраструктура, строительство жилья и дорог (13%).

Президент России обратился с посланием Федеральному Собранию 29 февраля. Выступление продлилось 2 часа 6 минут, что стало рекордным по времени. Подробнее о содержании речи главы государства читайте в материале «Татар-информа».