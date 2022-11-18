ВЦИОМ: 70% россиян высказались за проведение новогодних мероприятий на фоне спецоперации

Большинство жителей России высказались за сохранение традиционных форматов празднования Нового года — детских елок, оформления улиц и торговых центров, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию на Украине. Это следует из результатов опроса, который провел ВЦИОМ.

В частности, 70% респондентов «высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений», а 14% поддержали и траты на приобретение новой иллюминации.

Кроме того, 85% опрошенных высказались за праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок, хотя 37% хотели бы сделать его более скромным. При этом 89% участников опроса поддержали установку праздничных елей на улицах и площадях (за скромное их оформление выступили 34%).

Почти все респонденты, 96%, желали бы сохранения такого формата празднования прихода очередного года, как детские праздники и новогодние елки.

Вместе с тем от праздничных фейерверков готовы отказаться 54% россиян (возможно, по их мнению, салюты будут напоминать празднующим о продолжающихся боевых действиях). Не готовы пойти на это только 44% опрошенных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Москвы после изучения мнения горожан решили отказаться от фейерверков и массовых концертов на Новый год.