В Запорожской области сообщили об очередной неудачной попытке высадки украинского десанта

Украинский десант предпринял новую попытку высадиться через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской, атака была отражена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации области Владимира Рогова.

«Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской», — рассказал Рогов.

По его словам, ВСУ пытается прощупать слабое место в обороне — ранее попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

На сегодняшний день российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.