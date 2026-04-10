Вблизи агробиотехнопарка в Юдино построят гостиницу для приезжих специалистов

Генеральный директор «ГенБиоТех» Ильнур Батдалов сообщил «Татар-информу» в кулуарах Российского венчурного форума, что рядом с агробиотехнопарком в казанском поселке Юдино хотят построить гостиницу для приезжих специалистов.

«Следующим этапом, когда мы уже откроемся, планируем построить рядом гостиницу. Именно для тех, кто будет приезжать и работать здесь, им же где-то надо в первое время жить. И для тех, кто будет приезжать учиться к нам», – пояснил Батдалов.

Ожидается, что в технопарке будет организовано повышение квалификации для преподавателей вузов в сфере АПК. Кроме того, здесь будет проходить обучение студентов по биоинформатике.

«Если человек приезжает на неделю учиться, ему необходимо где-то остановиться. Ежедневно ездить в город – это сложно. Поэтому такая инфраструктура будет востребована», – считает собеседник агентства.

Батдалов выразил уверенность, что к 2030 году на этой территории сформируется полноценный кластер.

Агробиотехнопарк возводится на месте бывшего туберкулезного санатория в Юдино. В проект вложено более 1,2 млрд рублей. Половину составили грантовые средства Минсельхоза РФ, другая половина выделена Татарстаном, рассказал руководитель компании.

Технопарк с крупнейшей в стране генетической лабораторией в сфере животноводства хотят открыть в августе 2026 года.

В 2026 году в России стартовал новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Он рассчитан до 2030 года и встроен в контур достижения технологического суверенитета к 2030 году и технологического лидерства к 2036 году в сфере биоэкономики.