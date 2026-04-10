Технопарк с генетической лабораторией для АПК откроют в Казани в августе этого года

Агробиотехнопарк федерального уровня с генетической лабораторией для АПК откроется в Казани в августе 2026 года. Об этом «Татар-информу» рассказал гендиректор компании «ГенБиоТех» Ильнур Батдалов в кулуарах Российского венчурного форума.

«Мы получили грант по линии Минсельхоза России в рамках национальной программы, 623 миллиона рублей. Эти деньги были направлены на приобретение оборудования, позволяющего делать генетический анализ. Оборудование уже куплено и ждет на складе своего часа для установки на наш агробиотехнопарк», – сказал Батдалов.

Аналогичную сумму, по его словам, «выделила республика в лице Раиса».

«Такой лаборатории ни у кого нет. Есть научные лаборатории и в Казани, и по всей России. Но у них объемы – 10-20-50 тыс. исследований в год, и они все-таки больше ориентированы на науку. Мы больше рассчитаны на конечного производителя сельхозпродукции. Сама технология позволяет делать анализы и для животноводства, и для растениеводства, но пока в рамках проекта мы делаем всё-таки для животноводства, в первую очередь для КРС», – объяснил Батдалов.

По его данным, ежегодно генетическая лаборатория, которая станет ядром технопарка, сможет проводить до 600 тыс. исследований в год.

Напомним, что в 2026 году в России стартовал новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Он рассчитан до 2030 года и встроен в контур достижения технологического суверенитета к 2030 году и технологического лидерства к 2036 году в сфере биоэкономики.