«Важно понимать, что мы не одни»: участники СВО с семьями вернулись из круиза по Волге

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня участники СВО с семьями вернулись с водной экскурсии на теплоходе «Тихий Дон» по Великому Волжскому пути.

Напомним, круиз для защитников Отечества стал возможен благодаря акции «Своих не бросаем» при поддержке Министерства обороны РФ. За три дня участники экскурсии познакомились со знаковыми объектами культурного наследия Поволжья.

В плавание из Казанского речного порта отправились участники СВО и члены их семей из разных регионов Приволжского федерального округа, в том числе и из Республики Татарстан. Среди участников круиза – мобилизованные, контрактники и семьи погибших бойцов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Радостных и отдохнувших участников тура встретили с оркестром. За три дня они посетили Тетюши, Болгар и Свияжск.

Одна из участниц круиза - Валентина Новичкова из Набережных Челнов. Она - мать погибшего в бою Андрея Новичкова. Женщина рассказала, что ее очень тронуло заботливое отношение организаторов, которые продумали все до мелочей.

«Хочется выразить искреннюю признательность организаторам проекта, для меня поездка прошла на эмоциях. Это была попытка вернуть радость в наши сердца. Это очень здорово и очень вдохновляет. Отдельная благодарность тем, кто организовал саму поездку: меню продумано, эстетическая подача, полностью организован наш досуг, доброжелательная команда. Все пронизано любовью и заботой к нам», – поделилась она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Женщина рассказала, что ее сын ушел добровольцем в 31-ю ульяновскую штормовую бригаду. Андрей Новичков погиб в бою, ему было 22 года.

«В круизе я познакомилась с семьями погибших, будем и дальше общаться, конечно же. Очень важно понимать, что ты не одна, что жизнь продолжается. После смерти сына я осталась одна и для меня это очень важно», – рассказала мать героя.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще один участник круиза, раненный в бою военный, попросил не называть свое имя. Он поделился, что отправился в путешествие с супругой.

«Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого круиза! Обслуживание на высшем уровне. Я первый раз участвую в таком мероприятии. Экскурсия по Болгару очень запомнилась, такие места шикарные! В Тетюшах нас очень хорошо встретили. Это был настоящий отдых!» – отметил участник СВО.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Супруга погибшего в СВО бойца Ольга Дормидонтова рассказала, что ее муж с первых дней находился в зоне боевых действий. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

«Сейчас я нахожусь в декрете, вместе со свекровью мы прекрасно провели время, поймали последние теплые деньки. Спасибо большое организаторам, что нас пригласили», – рассказала Ольга.