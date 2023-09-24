«Хорошие эмоции – лучшее лекарство»: участники СВО с семьями отправились в круиз по Волге

Сегодня участники СВО с семьями отправились на водную экскурсию на теплоходе по Великому Волжскому пути. За три дня участники экскурсии познакомятся со знаковыми объектами культурного наследия Поволжья. Такой круиз для защитников Отечества стал возможен благодаря акции «Своих не бросаем» при поддержке Министерства обороны РФ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В плавание из Казанского речного порта отправились более 200 участников СВО и членов семей из разных регионов Приволжского федерального округа, в том числе и из Республики Татарстан.

Перед отплытием для участников круиза устроили настоящий праздник – их проводили под выступление оркестра.

«В рамках акции "Своих не бросаем" для участников СВО и членов их семей организован тур на теплоходе по маршруту "Великий волжский путь". Военный комиссариат Республики Татарстан, совместно с администрацией республики организовал учет и сбор участников турне. Желаем им хорошего отдыха», – рассказал начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Один из мобилизованных из Казани Андрей Дурман, которому посчастливилось попасть в круиз, поделился, что получил в зоне СВО ранение, поэтому пока находится на лечении.

«Я впервые отправляюсь в такое путешествие. Очень благодарен организаторам за такой подарок. В бою я получил ранение ноги, и сейчас приятные эмоции для меня - это самое лучшее лекарство», – поделился боец.

Доброволец из батальона «Алга» рассказал, что в сентябре прошлого года отправился в зону СВО.

«Как только узнал, что в республике формируется добровольческий батальон, я сразу же откликнулся, начал собираться. Первое ранение я получил в феврале, во время штурма. Второе более серьезное - в августе, во время боя под Артемовском. Я получил плечевое ранение и ранение спины. Пока я нахожусь здесь, на лечении, но как только поправляюсь, вернусь назад - других вариантов нет», – рассказал он.

Доброволец признался, что за все время проживания в Казани, ни разу не был ни в Свияжске, ни в Булгаре. Поэтому эта поездка для него, как и для его семьи, возможность получше узнать родные края.

«И с семьей время проведем, и увидим достопримечательности республики. На самом деле, даже стыдно, что со всей страны приезжают, чтобы увидеть красоты Татарстана, а сам я ни разу их не видел. Теперь все исправим», – улыбнулся он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Первая стоянка для участников турне запланирована в Тетюшах. Участники СВО и их родные посетят Сторожевую башню, Троицкий собор и музей. Кроме того, для них будут организована развлекательная и познавательная программа, а также выступление музыкантов. Также запланирована прогулка по Свияжску. Завершится экскурсия в Болгаре, где участников ознакомят с достопримечательностями этого исторического края.