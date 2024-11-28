Вахитовский суд продлил арест участнику «Легиона»*, задержанного в Набережных Челнах

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани продлил до 4 марта 2025 года арест участнику террористического запрещенного военизированного формирования «Легион - Свобода России»* Виктору Герасимову.

Его обвиняют в участии в террористической организации. По словам следователя в суде, Герасимову грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, жителя Набережных Челнов, сторонника националистической идеологии, участника террористического украинского формирования, 4 октября задержали сотрудники УФСБ Росcии по РТ. Об этом в пресс-службе ведомства «Татар-информу» сообщили несколько дней назад.

«Сотрудники УФСБ в процессе проведения оперативных мероприятий выяснили, что 35-летний челнинец в ноябре 2023 года установил контакт через мессенджеры Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации. Его целью было оказание помощи в совершении диверсий на территории Татарстана», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

На суде Герасимов согласился с ходатайством следователя о продлении, но его адвокат настаивал на домашнем аресте. Адвокат утверждал, что мужчина характеризуется положительно, а слова о том, что он сбежит или будет угрожать свидетелям – домыслы следователя. Однако судья все равно продлил арест на три месяца.

Как выяснили оперативники, Виктор Герасимов собирал и передавал информацию о том, где находятся объекты оборонной промышленности, а также районные военкоматы Набережных Челнов. Он организовал схрон в лесу, где спрятал компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

Свою вину Герасимов признал полностью, суд над ним начнется в следующем году, так как следствию необходимо допросить нескольких свидетелей и получить результаты экспертиз.

*В марте 2023 Верховный суд РФ признал украинское вооруженное формирование «Легион - Свобода России»* террористической организацией.