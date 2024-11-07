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Сотрудники УФСБ задержали челнинца за участие в террористическом украинском формировании
Жителя Набережных Челнов – сторонника националистической идеологии, участника террористического украинского формирования – задержали сотрудники УФСБ Росcии по РТ.
«Сотрудники УФСБ в процессе проведения оперативных мероприятий выяснили, что 35-летний челнинец в ноябре 2023 года установил контакт через мессенджеры Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации. Его целью было оказание помощи в совершении диверсий на территории Татарстана», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.
Как выяснили оперативники, он собирал и передавал информацию о том, где находятся объекты оборонной промышленности, а также районные военкоматы Набережных Челнов.
Он организовал схрон в лесу, где спрятал компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.
Следственный отдел УФСБ России по РТ возбудил уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Задержанный, как стало известно агентству, в своих действиях раскаялся и дал признательные показания. Идет следствие.
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