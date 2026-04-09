Вахитовский суд Казани вынес приговор помощнику нотариуса по делу «Дома смерти»

Вахитовский суд Казани вынес приговор Юлии Зайцевой, помощнику нотариуса из дела о «Доме смерти». Ее обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

«Признать виновной и назначить наказание в виде штрафа в размере 190 тыс рублей в доход государства. В связи с истечением сроков давности от наказания освободить», – сказал судья.

Чтобы понять, в чем обвиняют Юлию Зайцеву, необходимо углубиться в историю «Дома смерти» в Щербаково. Летом прошлого года «Татар-информ» сообщал, что в Казани разразился скандал вокруг пансионата для пожилых и инвалидов в Щербаково, где умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева – владелица имущества в 100 миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию с заявлением о похищении денег обратилась ее внучка.

Чуть позже арестовали Чулпан Мифтахову – владелицу пансионата для пожилых людей в Щербаково, который в народе уже успели прозвать «Домом смерти». Сначала версия следствия заключалась в том, что именно сотрудники «Дома смерти» обманным путем помогли неизвестной заставить пенсионерку подписать доверенность. Таким образом, они могли присвоить ее недвижимость, общая стоимость которой составила более 100 миллионов рублей.

Позже версия изменилась и главным фигурантом дела стала племянница умершей в пансионате Алевтины Канашевой – Ирина Белозерова. Ее дело о фальсификации доказательств, мелком коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере рассматривает Приволжский суд Казани.

В свою очередь, прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Мифтаховой было возбуждено уголовное дело. На старте процесса она признала свою вину в полном объеме.

Чуть позже стартовал суд в отношении Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса, об оформлении документов умершей постоялицы пансионата. По версии следствия, Зайцева оформила доверенность с нарушениями и это позволило Белозеровой получить доступ к имуществу тети.

По версии следствия, летом 2023 года Ирина Белозерова обратилась через свою знакомую к помощнику одного из казанских нотариусов, Юлии Зайцевой, с просьбой помочь оформить генеральную доверенность на управление имуществом тети, которая была уже в почтенном возрасте. Зайцева согласилась.

Зайцева попросила Белозерову привезти пожилую женщину в нотариальную контору на улицу Маяковского. По версии следствия, Алевтина Канашева к тому моменту была уже недееспособна и Юлия Зайцева не могла этого не заметить. Обвинение уверено, что она оформила генеральную доверенность с нарушениями — в машине на улице и ради личной выгоды. За доверенность Юлия Зайцева получила 2400 рублей.