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Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-замглаве ФСС по РТ за превышение полномочий
Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему замглавы республиканского Фонда социального страхования Геннадию Титову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, а по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности Титова от наказания освободили.
«Приговорен к штрафу в размере 80 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями. Освободить от наказания в виде штрафа в 200 тысяч по эпизоду в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности», – сказал судья.
По версии следователей, в период с февраля 2021 по январь 2022 года Титов поручил подчиненным подготовить решение об отклонении заявок фирмы «РСС-Мед». Организация должна была участвовать в аукционах по закупке абсорбирующего белья на 31 млн рублей и подгузников для взрослых на 188 млн рублей. Таким образом, полагают следователи, Геннадий Титов вмешался в деятельность фирмы «РСС МЕД», мешая им вести предпринимательскую деятельность, чтобы помочь фирме-конкуренту своего товарища.
Под стражу экс-замглавы ФСС по РТ попал в январе 2022 года, буквально через несколько месяцев после того, как за получение взятки был задержан глава фонда Павел Лоханов.
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