Вахитовский суд Казани вынес приговор блогеру с псевдонимом «Дикий десантник»

Вахитовский суд Казани вынес приговор блогеру Асхабали Алибекову, который известен интернет-пользователям под псевдонимом «Дикий Десантник». Его признали виновным в нападении на полицейского.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 4 месяца в колонии строгого режима», – сказал судья.

Асхабали Алибеков Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следователей, во время задержания Алибеков ударил одного из полицейских в ногу.

«Нам поступило сообщение, что нужно помочь сотрудникам Центра противодействия экстремизму в задержании гражданина Алибекова, поскольку в отделе полиции „Япеева” на него заведено административное дело за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», – рассказывал в суде пострадавший сотрудник полиции.

Свой приступ агрессии во время задержания Алибеков попытался списать на укол неизвестного вещества ему в шею. По его словам, это сделали сотрудники правоохранительных органов.

Отправив в СИЗО, Алибекова поставили на учет как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию. Также, по версии следователей, блогер не раз в своих высказываниях дискредитировал Вооруженные силы РФ.

После оглашения приговора блогер поблагодарил присутствующих, особенно выделив своих поклонников.

«Спасибо, что пришли, пишите, что считаете нужным. Я буду просить перевести меня в СИЗО, чтобы быть ближе к семье», – сказал Алибеков.