Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вахитовский суд Казани вынес приговор блогеру с псевдонимом «Дикий десантник»
Вахитовский суд Казани вынес приговор блогеру Асхабали Алибекову, который известен интернет-пользователям под псевдонимом «Дикий Десантник». Его признали виновным в нападении на полицейского.
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 4 месяца в колонии строгого режима», – сказал судья.
По версии следователей, во время задержания Алибеков ударил одного из полицейских в ногу.
«Нам поступило сообщение, что нужно помочь сотрудникам Центра противодействия экстремизму в задержании гражданина Алибекова, поскольку в отделе полиции „Япеева” на него заведено административное дело за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», – рассказывал в суде пострадавший сотрудник полиции.
Свой приступ агрессии во время задержания Алибеков попытался списать на укол неизвестного вещества ему в шею. По его словам, это сделали сотрудники правоохранительных органов.
Отправив в СИЗО, Алибекова поставили на учет как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию. Также, по версии следователей, блогер не раз в своих высказываниях дискредитировал Вооруженные силы РФ.
После оглашения приговора блогер поблагодарил присутствующих, особенно выделив своих поклонников.
«Спасибо, что пришли, пишите, что считаете нужным. Я буду просить перевести меня в СИЗО, чтобы быть ближе к семье», – сказал Алибеков.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников