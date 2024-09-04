Блогера Алибекова доставили в суд по делу о нападении на полицейского в Казани

Асхабали Алибекова – блогера, автора YouTube-канала «Дикий десантник» доставили в Вахитовский районный суд Казани. Его обвиняют в нападении на сотрудника полиции.

«Я просил рассмотреть дело в особом порядке. Настроение боевое», – рассказал СМИ Асхабали Алибеков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По информации следствия, во время задержания на перроне железнодорожного вокзала Алибеков оказал сопротивление сотрудникам полиции и применил насилие против представителя власти.



По вресии Алибекова, в Казань он приехал подавать заявление в ЦИК, чтобы стать наблюдателем на выборах. На перроне на него якобы одновременно навалились полтора десятка человек и повалили его на землю. По версии следствия, двое полицейских пытались его задержать, одного из них он дважды ударил по ноге.



«Нам поступило сообщение, что нужно помочь сотрудникам ЦПЭ в задержании гражданина Алибекова, так как в отделе полиции на Япеева на него заведено административное дело по статье 20.3», – рассказал потерпевший сотрудник полиции.



Некоторое время назад в СИЗО, куда Алибекова поместили на время следствия, его поставили на учет, как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию. К слову, блогер не раз в своих высказываниях дискредитировал Вооруженные Силы РФ.



Сегодня суд выслушает свидетелей и пострадавшего полицейского.