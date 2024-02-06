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Вахитовский суд Казани рассматривает дело «звезды» Finiko Лилии Нуриевой
Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела в особом порядке «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступной организации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский суд отправил в СИЗО Лилию Нуриеву. Также как и двум другим «звездочникам» организации – Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной – ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда суд посчитал доводы следствия обоснованными и отправил Нуриеву в СИЗО до 28 сентября.
Чуть позже адвокат Нуриевой сообщил «Татар-информу», что она и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По его словам, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию. Более того, 8 августа она сама подала заявление в полицию на Кирилла Доронина, а 6 сентября вновь обратилась к полицейским за помощью с тем же вопросом.
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