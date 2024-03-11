Вахитовский суд Казани поставил точку в деле создателя хедж-фонда «Фэмэли-Эйс»

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-главе хедж-фонда «Фэмэли-Эйс» Махмуду Фатихову. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере с ущербом около 692 миллионов рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Напомним, что по версии следствия, в 2012 году Фатихов вместе со своим знакомым Дмитрием Шляхтиным учредили хедж-фонд «Фэмэли-Эйс». Фатихов торговал на бирже, а Шляхтин привлекал в компанию клиентов.

Фатихов для каждого клиента регистрировал брокерские счета в американских компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures. Однако, как выяснилось позднее, при регистрации брокерского счета Фатихов указывал один почтовый адрес, а клиентам для получения финансовых отчетов передавал другой.

Таким образом мужчина мог подделать отчеты и отправлять клиентам ложные данные о якобы полученной ими прибыли. Кроме того, Фатихов утверждал, что в «Фэмэли-Эйс» существует стабилизационный фонд, который в случае убытков на торгах на бирже, покроет весь ущерб клиентов.

По версии следствия, операции по брокерским счетам клиентов в «Фэмэли-Эйс» либо не проводились вовсе, либо проводились в минимальном размере. Переданные ему деньги Фатихов похищал, а часть из них перевел в оффшоры.

От махинаций Фатихова пострадали 24 человека, общая сумма ущерба превысила 692 млн рублей.

Некоторые потерпевшие по делу утверждали, что деньги передавали исключительно Шляхтину и все дела вели только через него. Они настаивали, что на скамье подсудимых должны находиться двое – Фатихов и Шляхтин.

В связи с этим дело однажды уже было возвращено прокурору РТ Илдусу Нафикову. Но Самарский суд отменил это решение и дело Фатихова вернулось в Вахитовский суд.