«Ничто не вызывало сомнений»: как казанский трейдер «кинул» клиентов на 717 млн рублей

Вахитовский суд Казани допросил двоих потерпевших по делу о хищении более 717 млн рублей одним из учредителей хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Махмутом Фатиховым.

Первым перед судом выступил Лев Талдыкин, финансовый директор компании «Энергозащита». Он рассказал, что договор с «Фэмэли Эйс» он заключил в июле 2013 года. Согласно условиям контракта, на имя Талдыкина открывался счет в американском банке, на который он должен был переводить деньги. Компания от его лица торговала на бирже и гарантировала клиенту от 3% прибыли ежемесячно, если доход превышал эту цифру – часть прибыли забирала фирма.

При этом доступа к личному кабинету на бирже у Талдыкина не было, а отчеты о якобы проводимых операциях и полученной прибыли он получал на электронную почту.

Всего за три года Талдыкин перевел на брокерский счет 137 тыс. долларов. Часть денег была выведена обратно на его счет в банке, однако большую часть суммы, а именно 7,7 млн рублей, бизнесмен перевел обратно в компанию в качестве вознаграждения за работу. Таким образом, по оценкам потерпевшего, у него похитили более 8 млн рублей.

Отметим, что договоры Талдыкин подписывал с соучредителем компании Дмитрием Шляхтиным и деньги переводил на его личный счет. Однако гражданский иск потерпевший предъявил Фатихову, поскольку, по его мнению, именно он должен был заниматься торгами на бирже и имел прямой доступ к его средствам.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Далее суд перешел к допросу следующего потерпевшего – Рустема Аксанова, финансового директора компании «Аккорд». По его словам, договор он также заключал в 2013 году, однако не с «Фэмэли Эйс», а с Фатиховым лично. Для торговли на Чикагской бирже на имя Аксанова открывался счет в американской компании Advantage Futures. По условиям контракта, трейдер забирал себе 30% прибыли.

«Фатихов сказал, что по правилам торговли операции совершаются на сумму, не превышающую 5%. В случае превышения данного лимита, счет подлежит блокировке, разблокировать его может лишь владелец. Предложение и доводы Фатихова были убедительны, к тому же имя фирмы Advantage Futures имеет мировое значение», – зачитал показания Аксанова помощник прокурора Вахитовского района Руслан Байбиков.

Всего за время сотрудничества, по словам Аксанова, он перечислил на брокерский счет 10,4 млн долл. США, еще 400 млн рублей заплатил Фатихову в качестве вознаграждения за его работу.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Фатихов познакомил меня с семьей, ничто не вызывало сомнений в порядочности этого человека, я полностью доверился ему. Значительное время мы проводили за обсуждением торговых операций. Фатихов рассказывал, когда нужно торговать, а когда – «вставать в позицию», то есть выжидать на слэнге трейдеров», – процитировал раннее данные показания Аксанова гособвинитель.

Кроме того, Аксанов продал Фатихову два дома – по 10 млн рублей каждый, однако рассчитаться за них Фатихов также обещался путем перерасчета прибыли с торгов на бирже, то есть денег за продажу Аксанов также не получил.

Учитывая, что деньги Аксанов переводил частями, а некоторые суммы отдавал наличными, установить точную сумму ущерба по этому эпизоду оказалось проблематично. Те цифры, которые назвал Аксанов, не совпали с итоговыми цифрами в гособвинении. Сам потерпевший заявил, что для точной оценки ущерба ему необходимо свериться с документами, поэтому его допрос продолжится на следующем заседании.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что по версии следствия, в 2012 году Фатихов вместе со своим знакомым Дмитрием Шляхтиным учредили хедж-фонд «Фэмэли-Эйс». Фатихов торговал на бирже, а Шляхтин привлекал в компанию клиентов.

Фатихов для каждого клиента регистрировал брокерские счета в американских компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures. Однако, как выяснилось позднее, при регистрации брокерского счета Фатихов указывал один почтовый адрес, а клиентам для получения финансовых отчетов передавал другой.

Таким образом мужчина мог подделать отчеты и отправлять клиентам ложные данные о якобы полученной ими прибыли. Кроме того, Фатихов утверждал, что в «Фэмэли-Эйс» существует стабилизационный фонд, который в случае убытков на торгах на бирже, покроет весь ущерб клиентов.

Как утверждает следствие, операции по брокерским счетам клиентов в «Фэмэли-Эйс» либо не проводились вовсе, либо проводились в минимальном размере. Переданные ему деньги Фатихов похищал, а часть из них перевел в оффшоры.

От махинаций Фатихова пострадали 24 человека, общая сумма ущерба превысила 717 млн рублей.

Отметим, что некоторые потерпевшие по делу утверждали, что деньги передавали исключительно Шляхтину и все дела вели только через него. Они настаивали, что на скамье подсудимых должны находиться двое – Фатихов и Шляхтин.

В связи с этим дело однажды уже было возвращено прокурору РТ Илдусу Нафикову. Но Самарский суд отменил это решение и дело Фатихова вернулось в Вахитовский суд. Шляхтин все так же проходит свидетелем, хотя в отношении него также возбуждено уголовное дело, но по более мягкой статье – «Осуществление незаконной предпринимательской деятельности».