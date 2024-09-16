Ватерпольный «Синтез» пополнили два новичка, оба — члены сборной России

Перед новым сезоном казанский ватерпольный клуб «Синтез» подписал двух новых игроков: вратаря Евгения Кострова и защитника Константина Киселева. Оба имеют опыт выступления за сборную России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор СК «Синтез» Максим Осмоловский.

«Евгений Костров и Константин Киселев — это серьезное усиление для нашей команды. Считаю, что задачи на сезон должны быть самыми высокими. Необходимо повторить результаты прошлого сезона, где мы выиграли чемпионат и Кубок страны», — заявил спикер.

Он напомнил, что чемпионат России будет проходить в новом формате: теперь сначала все коллективы сыграют в два круга, а затем шесть лучших команд встретятся в плей-офф. Из-за этого на предсезонной подготовке пришлось уделить больше внимания плаванию, заметил главный тренер команды Евгений Ярощук.

«В связи с длинными турами мы стали больше внимания уделять плавательной подготовке, но мы не ослабили и индивидуальный подход, когда внимательно разбираем игры наших оппонентов», — пояснил специалист.

О новичках Ярощук сказал, что Киселев сейчас — один из ведущих защитников в стране, а Костров — опытный вратарь, который непременно усилит конкуренцию в этой линии.

Покинули «Синтез» также двое игроков: вратарь Владислав Сергеев и подвижный нападающий Аскар Махиянов. Они оба перешли в петербургскую «Балтику», добавил Евгений Ярощук.

Новички быстро влились в команду, так как со многими действующими игроками «Синтеза» они много раз пересекались в сборной России, подчеркнул капитан Сергей Лисунов.

«Мы уже давно все знакомы между собой, играли и в сборной, и кто-то — в других командах. Уверен, проблем во взаимопонимании не возникнет, сыгрались быстро, к тому же ослабили конкурентов», — с улыбкой отметил Лисунов.

Новый сезон чемпионата России по водному поло стартует для «Синтеза» 25 сентября. Первым соперником казанцев станет московский «Восток».