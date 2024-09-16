К юбилею ватерпольного «Синтеза» планируют провести матч ветеранов команды

В этом году казанский спортивный клуб «Синтез» отмечает 50-летний юбилей. Праздник состоится 29 сентября. В планах провести матч ветеранов клуба, многие из них уже дали предварительное согласие. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил гендиректор СК «Синтез» Максим Осмоловский.

«Мы приглашаем всех на наш праздник 29 сентября. В 18:15 мы планируем матч между ветеранами команды. Приедут игроки со всей России. Возможно, примет участие и министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Уверен, будет очень интересно и здорово», - отметил спикер.

Зрителей также ждет богатая культурная программа, выступления артистов и автограф-сессии с игроками ватерпольного «Синтеза». В матче ветеранов поучаствуют заслуженные тренера, бывшие игроки и даже судьи. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, Александр Захаров, Ирек Зиннуров и многие другие. Также Осмоловский пригласил зрителей и на первую игру в новом розыгрыше чемпионата России, она состоится 25 сентября.

С юбилеем команду поздравил и первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов. Он подчеркнул, что в Казани выстроена великолепная система подготовки ватерполистов, очередь за которыми стоит из команд со всей страны.

«Отличная дата – 50 лет. За эти годы мы наблюдали за победами наших ватерполистов. Это огромный вклад в истории спортивной отрасли нашего региона. Команда готовится к старту нового сезона после золотого дубля в прошлом розыгрыше. Казанская школа – это наследие всех этих достижений, потому что молодые спортсмены, глядя на чемпионов, всегда хотят достигнуть их уровня», - заявил Шайхутдинов.