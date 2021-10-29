«Синтез» обыграл в гостях «Штурм-2002»

В очередном матче российской суперлиги по водному поло казанский «Синтез» на выезде обыграл подмосковный «Штурм» со счетом 12:5, хотя поначалу уступал 0:3.

Набравший хороший ход «Синтез», впервые в сезоне сыгравший в прошлом туре в оптимальном составе, сегодня встречался в подмосковной Рузе со «Штурмом-2002». Казанцы одержали очередную победу со счетом 12:5.

В первой четверти хозяева неприятно удивили чемпионов, довольно быстро забив три безответных мяча. Причем дважды «Штурм» реализовал большинство, 3:0. Пришлось наставникам гостей срочно принимать необходимые меры. И еще в первой четверти Николай Лазарев один мяч отыграл, 3:1.

Во втором периоде Сергей Лисунов и тот же Лазарев восстановили статус-кво, 3:3. Однако тут же хозяева снова вышли вперед, 4:3. А Лисунов в большинстве снова восстановил равновесие, 4:4. И снова «Штурм» вышел было вперед, но Лазарев уже оформил свой хет-трик, забив пенальти. А впервые в матче вывел казанцев вперед Алексей Рыжов-Аленичев, 5:6. Так и закончили первую половину.

В третьем периоде Эмиль Зиннуров забил в большинстве — 5:7. Рыжов-Аленичев сделал дубль, Иван Сучков отличился в контратаке, а Даниил Пронин хладнокровно реализовал пенальти, 5:10. Его Васильев добавил, 5:11. Совсем другая игра.

В четвертой четверти игра успокоилась, обе команды понимали, кто победит. А вышедший на замену со свежими силами Аскар Махиянов довел счет до 5:12. Так и закончили.

«Штурм-2002» (Руза) — «Синтез» (Казань) — 5:12 (3:1, 2:5, 0:5, 0:1). Завтра соперники вновь сыграют в Рузе.