«Ватаным Татарстан» на Сабантуе блогеров наградит пришедших в национальном костюме

Газета «Ватаным Татарстан» подготовила призы для тех, кто придет на Сабантуй блогеров в национальных костюмах. Сабантуй для блогеров, ведущих свой аккаунт на родном языке, пройдет 23 августа в селе Баландыш Тюлячинского района РТ.

Как рассказал главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» на пресс-конференции в «Татар-информе», это издание является инициатором и руководителем проекта.

«Наша редакция подготовила призы для гостей. Концепция нынешнего Сабантуя блогеров – показать национальную самобытность. Те, кто приедет на Сабантуй в национальном образе, получат подарки. Мы выберем победителей в пяти номинациях – женский, мужской, детский, семейный образ, а также лучший блогер, представляющий национальный костюм. Здесь абсолютная свобода в придумывании образов, мы всех запечатлеем и примем к участию в конкурсе», – отметил Ильназ Фазуллин.

Желающие должны найти локацию газеты «Ватаным Татарстан», зарегистрироваться и сказать фотографу о своем участии в конкурсе. «Фотограф снимет, а затем мы выберем по фото, позовем на сцену, поздравим, вручим подарки», – пояснил главный редактор газеты.

Гульнар Гарифуллина