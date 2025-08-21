Главный батыр Сабантуя блогеров получит традиционный приз – барана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одним из самых зрелищных моментов Сабантуя блогеров станет татарская борьба корэш. Сабантуй для блогеров, ведущих свои аккаунты на родном языке, и фестиваль «Түгәрәк уен» пройдут 23 августа в селе Баландыш Тюлячинского района Татарстана.

Как рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» советник главы Тюлячинского района Ильдар Мараков, блогерский Сабантуй будет включать самые известные соревнования и игры этого праздника.

«Түгәрәк уен» проводится в четвертый раз, Сабантуй блогеров – во второй раз. У нас спрашивают, почему в Баландыше. В этом селе живут трудолюбивые, активные люди. Глава поселения – прекрасный организатор. Чтобы не забывать наши традиции и обычаи, на празднике «Түгәрәк уен» будет сделан акцент на самобытность. Это еще и место единения людей», – отметил Ильдар Мараков.

На празднике будут представлены традиционные спортивные развлечения: борьба корэш, конные скачки. Борьба на поясах среди детей и подростков пройдет в весовых категориях 35, 45, 55 килограммов. «Кульминационным моментом станет корэш среди блогеров. Приз главному батыру – баран», – сказал Мараков.

В 10.00 стартуют соревнования по волейболу, в которых примут участие три команды. «Команда земляков, команда блогеров и команда органов власти района. Приезжайте посмотреть Сабантуй и спортивные игры», – пригласил представитель Тюлячинского района.

Гульнар Гарифуллина