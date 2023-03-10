Вассерман рассказал, какая информация о спецоперации будет в новых учебниках по истории

Составлять новый школьный учебник по истории, отражающий ее новейшие события, должны люди, «хорошо понимающие содержание исторического процесса», считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Сам учебник, по его словам, должен объяснять причины, по которым Россия начала проведение военной спецоперации на Украине.

«Я считаю необходимым говорить не о самом этом событии, а о причинах, его породивших. У нас действительно единое практически по всему обществу мнение на то, что это было необходимо. Но пока нет достаточного понимания того, почему необходимо. Вот это самое понимание и надо формировать», – подчеркнул он в интервью «Парламентской газете».

В рабочую группу по разработке учебника должны войти историки, политологи, отметил Вассерман, заявив о планах присоединиться к ним.

Также, по его мнению, на уроках истории важно «подробнее освещать причины, породившие революцию в начале XX века и контрреволюцию в конце XX века».

Напомним, в декабре прошлого года министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебнике по истории будет раздел о спецоперации. По его словам, «уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть».

В этом году Минпросвещения рассчитывает провести апробацию учебников, а с 2024-2025 учебного года — массово использовать в школах страны.