Кравцов заявил, что раздел о спецоперации на Украине включат в учебники истории

Посвященный специальной военной операции России на Украине раздел будет включен в школьные учебники истории. Об этом заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Да, обязательно в учебниках это будет», — ответил на соответствующий вопрос руководитель профильного ведомства.

По словам министра, «уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть». Эти новые единые программы подписаны и сейчас направлены в Минюст, добавил он.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков анонсировал, что эта организация собирается добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника Президента РФ Владимира Мединского (бывшего министра культуры) раздел о причинах специальной военной операции.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, основываясь только на сообщениях официальных представителей российской стороны.

Немного позднее российский лидер подписал закон о наказании за распространение информации о действиях Вооруженных сил РФ, признанной «заведомо ложной».