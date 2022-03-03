Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях в сфере ОПК и энергетики

Американские власти объявили о новых санкциях против России и Беларуси из-за спецоперации по защите Донбасса. Ограничения вводятся в энергетической отрасли и ОПК, передает РИА Новости.

«Это повлечет за собой значительные расходы для российских компаний, занимающихся разработкой и производства оружия», — сказано в сообщении Белого дома.

В документе сказано, что на Беларусь санкции распространяются за то, что «она позволила Путину вторгнуться на Украину». Рестрикции будут введены в отношении 22 российских оборонных предприятий, среди них фирмы, выпускающие боевые самолеты, машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотники для Вооруженных сил РФ.

Кроме того, Вашингтон намерен ослабить позиции России на рынке энергоресурсов.

«Экспортный контроль нацелен на переработку нефти, ключевой источник доходов, который поддерживает российских военных», — сказано в сообщении.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Во время своего ежегодного обращения к Конгрессу американский Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.